هناك رعب كبير قادم إلى الجنجويد في الخرطوم، من كل الجهات

أربعة متحركات تلتقي عند الحصاحيصا. أي متحرك منها خاض معارك بالفعل مع الجنجويد وهزمهم.

كل متحرك من هذه المتحركات الأربعة سحق الجنجويد وتقدم حرفيا فوق جثثهم وطرد البقية أمامه. الآن كلها تلتقي وتزحف نحو الخرطوم.

نفس الأمر بالنسبة لبقية المتحركات التي حررت مصفاة الجيلي والتي حررت بحري.

كل الجيوش الزاحفة نحو الخرطوم قد خاضت معارك مع قوات المليشيا في وهزمتها: في سنار، في الجزيرة، في الفاو، في الجيلي وبحري وأم درمان وداخل الخرطوم نفسها. جيوش تمرست في سحق الجنجويد حين كان كل متحرك يعمل بمفرده وفي ظروف صعبة وحين كانت المليشيا في وضع أفضل وأقوى معنويا وعسكريا.

هناك رعب كبير قادم إلى جنجويد في الخرطوم، من كل الجهات.

حليم عباس

