الجيش يزحف نحو الخرطوم بعدة متحركات

الجيش يزحف شمالا نحو الخرطوم بعدة متحركات:

عبر شرق الجزيرة وعبر الطريق القومي الرئيسي مدني-الخرطوم وعبر ولاية النيل الأبيض، الجيش يقترب من القطينة في هذا المحور. وربما هناك متحركات أخرى.

عملية كنس شاملة للمليشيا من الحزيرة وشمال النيل الأبيض، يقابلها من الجهة الأخرى زحف وحصار من الشمال عبر بحري وشرق النيل.

هذا من خارج الخرطوم.

أما من الداخل خلف العدو، فالخرطوم أصبحت مخترقة من عدة محاور. فمن جهة أم درمان هناك قوات في المقرن، وهناك جسر الفتيحاب قد يشهد تدفق قوات عبره من أم درمان، ومن جهة الشمال هناك الإختراق الكبير من بحري وعبر القيادة العامة، وفي الجنوب والغرب هناك قوات سلاح المدرعات التي تتمدد باستمرار.

لو لم تهرب بقايا المليشيا من الخرطوم فستقاتل وسط بحر هائج من القوات المعادية وسيبتلعها في لحظات.

حليم عباس

