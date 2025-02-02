🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. السبت الأول من فبراير 2025

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. السبت الأول من فبراير…

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

🔴محور شرق الجزيرة..

🔴تمبول..

لم تجد قوات الجيش ودرع السودان مقاومة كبيرة في تحرير مدينة تمبول، فالمليشيا كانت مهزوزة ومهزومة نفسيا، فقوات الجيش استطاعت إدارة معركتين في وقت واحد، فتقدم الجيش نحو رفاعة تسبب في شل تفكير جنود المليشيا مما سهل معركة تحرير تمبول.

🔴رفاعة..

⭕تقدمت قوات الجيش وهيئة العمليات وقوات درع السودان منذ ليل الأمس بغرض تحرير مدينة رفاعة كانت المعركة كبيرة جدا.

⭕وفي الصباح الباكر تقدمت القوات ودخلت مدينة رفاعة، ولكن وصل فزع لقوات المليشيا عبري كبري الحصاحيصا رفاعة ، لتدور معركة أخرى استمرت طويلا… لتفلح بعدها قوات الجيش والأجهزة النظامية الأخرى في بسط سيطرتها على رفاعة ابوسن.

⭕قوات المليشيا بعد تحرير الجيش لمدينتي تمبول ورفاعة انسحبت من كل مدن شرق الجزيرة وهربت الي الخرطوم ، فلم تجد قوات الجيش ودرع السودان مقاومة تذكر فحررت مدن الهلالية وود راوه وبرنكو وكامل قرى ومدن محلية شرق الجزيرة.

🔴شمال الجزيرة..

🔴طابت الشيخ عبد المحمود ..

⭕تقدمت قوات الجيش وعشم الوطن ومستنفري سرحان النفيدية منذ الصباح الباكر واستطاعت تحرير منطقة وادي شعير، بالقرب من طابت، لتجمع المليشيا قواتها بمدينة طابت وتخوض معركة كبيرة ضد قوات الجيش المتقدمة لتحريرها، ولكن صمود وبسالة قوات الجيش والأجهزة النظامية الأخرى، كبد المليشيا عدد كبير من الخسائر في الأرواح والعتاد لتهرب قوات المليشيا وتترك قتلاها وتفر هاربة.

⭕قوات الجيش وعشم الوطن ومستنفري سرحان بعد تحرير طابت قامت ببسط سيطرتها على كامل القرى التي تقع في محيط طابت الشيخ عبد المحمود.

🔴الحصاحيصا..

⭕تقدم متحرك سنار بطريق الخرطوم مدني وحرر عدد كبير من القرى شمال الحصاحيصا، ولكن حتى لا يقع في التفاف انتظر تحرير قوات الجيش لرفاعة.

⭕بعد تحرير مدينة رفاعة تقدمت كل المتحركات في تنسيق واحد، حيث امنت قوات الشرقية ودرع السودان كبري رفاعة، وتقدمت قوات متحرك المناقل الغربي من اتجاه الذاكرين غرب الحصاحيصا، وتكاملت كامل القوات بمدينة الحصاحيصا بلقاء متحرك سنار القادم بشارع الخرطوم مدني ،(انه تكتيك الكلية الحربية يا دعامة الخلا) لتهرب بعدها المليشيا الي الكاملين وسوبا، ويصيبها الرعب.

🔴ام روابة..

⭕وصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الي مدينة ام روابة في زيارة تاريخية بعد تحرير المدينة بالأمس واستقبله المواطنون بحشود ضخمة وترحاب كبير .

⭕قوات الجيش بمتحرك الصياد حررت اليوم منطقة قضيضيم غرب ام روابة في الطريق إلى الرهد… وقريبا سيلتقي جيشا الهجانة ام ريش مع متحرك الصياد، ليبدأ الكسح الشامل للمليشيا من الغرب الحبيب.

🔴النيل الأبيض..

🔴محور النيل الأبيض الاعوج

⭕قوات الجيش بمتحرك البرق الخاطف التابع لمتحرك المناقل الغربي، والمقاومة الشعبية بود النورة، يحررون قهاوي التيتل والشركة العربية وودنايل، ويقتربون من قرية نعيمة.

⭕لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تحرير نعيمة.

⭕هذا المحور ينتظر تحرك متحرك الاعوج التابع للفرقة 18 الذي لم يتحرك اليوم.

🔴محور العرشكول..

⭕قوات الجيش بالفرقة 18 المرتكزة بجبل العرشكول تقوم بعملية تمشيط تصل من خلالها حتى مشارف قرية طيبة ثم تعود للعرشكول.

🔴محور بحري..

⭕الجيش دون مساء اليوم بشدة وبدقة مواقع المليشيا بمحطة 30 ومحطة 24 بشارع واحد في الحاج يوسف.

⭕المليشيا ارتكبت مجزرة كبيرة اليوم بحق المواطنين بسوق صابرين، حيث قصفت بالمدفعية السوق مما أدى إلى استشهاد قرابة ال70 مواطن.

#غدا سنكتب تاريخ جديدا..

#غدا بمشيئة الله ستغتسل كامل أرض الجزيرة من دنس الجنجويد.

#نصر من الله وفتح قريب.