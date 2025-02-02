تطهير قرية حلة ياسر عرمان يكتسب رمزيته في كتاب يوميات الحرب

■ صباح اليوم حرّر الجيش السوداني والتشكيلات العسكرية الأخري قرية حِلّة سعيد وهي لمن لايعلمون حلة ياسر عرمان أحد رموز حلف الشر والجناح المدني الداعم لمليشيات التمرد ..

■ يكتسب تطهير قرية حلة ياسر عرمان رمزيته في كتاب يوميات الحرب لأن عرمان عجز عن حماية أهله من عصابات حلفائه تماماً كما عجز زملاؤه الآخرون عن منع كفيلهم المليشي من استباحة قري أهلهم الوادعة في ولاية الجزيرة ..



■ وحررت قواتنا الباسلة أيضاً قرية طابت الشيخ عبد المحمود .. وبتحرير طابت تم بفضل الله تأمين شريط واسع من القري غرب الحصاحيصا وتأمين كل القري جنوب طابت وهذا تحول مهم في طريق تحرير كامل ولاية الجزيرة ..

■ حال وصول قوات الجيش القادمة من مدني إلي تقاطع شارع مدني الحصاحيصا مع زلط طابت المتجه غرباً ووصول الجيش القادم من جهة الشرق إلي الضفة الشرقية من كبري رفاعة .. حال تكامل هذه الجيوش بحول الله سيرتفع صوت أهل الجزيرة عالياً ( الجيش وصل طابت وشمس المليشيا غابت) ..

عبد الماجد عبد الحميد

