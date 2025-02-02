رسالة إلى بقايا المليشيا : التطويق فى الجزيرة..

إلى بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية ، عردوا..

قلنا لكم الجيش انتقل من مرحلة الإلتحام إلى التطويق ، وهى مرحلة السحق دون هوادة ، من كل الأطراف ..

اليوم فى الجزيرة ، تم تحرير تمبول وضغط عملياتي فى رفاعة ، قوة ذات ارادة وتصميم قوامها درع السودان..

ومن غرب النيل تم تجاوز ود بلال والعيكورة والعمارة طه والدوينيب والمعركة مستمرة..

ومن الغرب متحرك الشهيد مرتضى اجتاز مدينة طابت الشيخ عبدالمحمود..

هذا شد الأطراف واستنزاف القدرات..

اصوات الانفجارات والقذائف فى كل مكان ، وانقطع الفزع والعشم فى المدد ، وليس أمامكم سوى التسليم أو النهاية التى تستحقون..

ما لم تستطيعون مواجهته فى مدني وسنار والدندر والسوكى وام القرى والشبارقة ، لا يمكنك مواجهته فى الحصاحيصا ، هذه حسابات بسيطة ، ومهما كان نوع التخدير أو الوهم ، فما تشاهدونه وتعايشونه أوقع مما تتخيلون ، سارعوا بالهروب دون عتاد أو حتى زى…. اهربوا يا هؤلاء فقد هلك جلحة وشرد قجة..

ابراهيم الصديق على

