انه يوم مجيد من ايام الله

– الجيش يتحرك بالطريق الشرقي طريق شرق النيل رفاعة وتم تحرير الجنيد والهلالية وتبقت فقط ود رواة.. مع العلم ان هناك قوات من الجيش موجود في ود ابو صالح تنتظر فقط الالتقاء بقوات شرق الجزيرة لتلتحم بقاعدة العيلفون وهي احدي القواعد الصامدة منذ بداية الحرب..

حينها ستنضم اليها قوات حطاب وقوات الفرقة الثالثة مشاة الزاحفة من المصفاة للزحف نحو كبري المنشية عن طريق زلط القذافي لتلتقي بقوات الجيش في القيادة العامة لتعلن نظافة شرق الجزيرة وشرق النيل وتصبح كل الضفاف الشرقية للنيل الكبير والنيل الازرق نظيفة من المليشيا..

– من ناحية الغرب ( غرب النيل الازرق) وصلت قوات الجيش الي الحصاحيصا والمحطة القادمة هي الكاملين (الكامنين) حسب الاسم التاريخي والهدف الاخير هو الباقير وسوبا غرب ثم وسط الخرطوم

– كذلك وبعد كمون طويل تحركت قوات الفرقة 18 من ارتكازها الصامد في الاعوج ووصلت حتي نعيمة وانظارها علي القطينة باذن الله ومحظتها الاخيرة جبل اولياء

♦️السؤال ما المعجزة التي ينتظرها جنود المليشيا لتتحقق وتوقف تقدم الجيش؟ اليس حريا بهم النجاة بارواحهم من الهلاك المحقق ؟.

النور صباح

