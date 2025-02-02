الاستيعاب بحجم الخسارة يولد إحباط ، والإحباط يولد عنف، والعنف غير المنظم يعني خسارة مدوية وهلاك لآلاف الجنجويد. كل يوم يمر على حميدتي يعني حالة ندم وشعور بالتفريط، ليس في السلطة ولكن تفريط في المكانة والامتيازات التي جعلته فوق الدولة ،فارضاً لوجوده فيها بالقوة ومتمتعاً بتناقضاتها الديسمبرية ومتحررا من مساءلاتها القانونية ..

خسر حميدتي بيئة تشبهه وتتناسب مع تكوينه وطريقة تفكيره، بيئة صُممت خصيصاً لتناسب ظروفه. بيئة كان فاعلاً فيها اقتصادياً وعسكرياً ولكنه رغب في تغييرها بوضع آخر، واستبدال ما يناسبه بما لا يشبهه، فخسر حاضره ومستقبله. ستستمر الخسارة وسيستمر آلم الاستيعاب والحسرة والبكاء على أيام زمااان .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البيلي

