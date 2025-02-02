خارطة البث

ونحن نتابع عبر شاشة قناة (روتانا جيش) أخبار معركة الكرامة أول بأول. وهي تبث مباشرة من استوديوهات ميادين (النقعة). نضع رسالة عاجلة في بريد الجيش. تمهلوا أيها الكرام في بث الانتصارات المتلاحقة. حتى يستمتع الشارع بحلاوة النصر. كيف لإنسان بسيط عانى الويلات والتعب والذلة والإهانة أن يرى ما تسبب له في ذلك ينهار بهذا السرعة؟. عليه نحمل الجيش مسؤولية قتل الناس بصدمات الفرح المتعددة. لذا لابد من وضع خارطة إعلامية تتماشى والحالة النفسية للمواطن. وعلى سبيل المثال لا الحصر يكون في اليوم ثلاثة أخبار. بواقع خبر لكل ثمان ساعات. فمثلا: الصباح نشر عودة الناس لمدينة بحري عبر طريق التحدي من ولاية نهر النيل. منتصف النهار خبر هلاك المرتزقة في ضواحي الفاشر. وختما الهجانة مع التماسيح معا في محلية أم روابة. وخلاصة الأمر لطالما هتفنا (جيش واحد… شعب واحد) لذا مطلبنا بعاليه واجب التنفيذ. وخلاف ذلك أجزم سوف يقاطع الشارع مشاهدة القناة. ليذهب لاستوديوهات بثها المباشر. وحينها يكون البرنامج من إنتاج وتقديم وهندسة صوت وبث مباشر وجرافيكس… إلخ. للشعب قبل الجيش.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٥/٢/١