رأي ومقالات
أوصاهم المهرج أن يكون (الطقع) نضيف فوجدوا الفتك والمتك والبل
🔹والميت المحسوب على الحياة يوصي مرتزقته بإستعادة المناطق المطرودين منها طردهم الفرسان من رفاعه والحصاحيصا وتمبول..
🔸أوصاهم الشبح أن يتوضأوا ويصلوا فباغتهم المصلون المتوضؤون الأطهار ووجدوهم سكارى وحيارى ومغيبين يتجرعوا الذل والمهانة ليفشوا غبينتهم في العزل الأبرياء في سوق صابرين..
🔹أوصاهم المهرج أن يكون (الطقع) نضيف فوجدوا الفتك والمتك والبل..
🔸يبدوا أن الخطة لم تكن (ب) الخطة الحقيقية (ع) ، عرّد ، يعّرد ، معّردا..
🔹نعم أنهارت المليشيا وأبتلعها رمال المدن وبقى الجيش شامخاً أعلى من حد البصر..
#ام_وضاح