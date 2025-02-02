رأي ومقالات

أوصاهم المهرج أن يكون (الطقع) نضيف فوجدوا الفتك والمتك والبل

2025/02/02
ام وضاح

🔹والميت المحسوب على الحياة يوصي مرتزقته بإستعادة المناطق المطرودين منها طردهم الفرسان من رفاعه والحصاحيصا وتمبول..

🔸أوصاهم الشبح أن يتوضأوا ويصلوا فباغتهم المصلون المتوضؤون الأطهار ووجدوهم سكارى وحيارى ومغيبين يتجرعوا الذل والمهانة ليفشوا غبينتهم في العزل الأبرياء في سوق صابرين..
🔹أوصاهم المهرج أن يكون (الطقع) نضيف فوجدوا الفتك والمتك والبل..

🔸يبدوا أن الخطة لم تكن (ب) الخطة الحقيقية (ع) ، عرّد ، يعّرد ، معّردا..
🔹نعم أنهارت المليشيا وأبتلعها رمال المدن وبقى الجيش شامخاً أعلى من حد البصر..
#ام_وضاح

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