🔹والميت المحسوب على الحياة يوصي مرتزقته بإستعادة المناطق المطرودين منها طردهم الفرسان من رفاعه والحصاحيصا وتمبول..

🔸أوصاهم الشبح أن يتوضأوا ويصلوا فباغتهم المصلون المتوضؤون الأطهار ووجدوهم سكارى وحيارى ومغيبين يتجرعوا الذل والمهانة ليفشوا غبينتهم في العزل الأبرياء في سوق صابرين..

🔹أوصاهم المهرج أن يكون (الطقع) نضيف فوجدوا الفتك والمتك والبل..

🔸يبدوا أن الخطة لم تكن (ب) الخطة الحقيقية (ع) ، عرّد ، يعّرد ، معّردا..

🔹نعم أنهارت المليشيا وأبتلعها رمال المدن وبقى الجيش شامخاً أعلى من حد البصر..

#ام_وضاح