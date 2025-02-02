نترحم على أرواح الشهداء في امدرمان، إن قصف المليشيا على المواطنين في امدرمان يؤكد أننا أمام مليشيا إرهابية قذرة وجبانة، نبت غريب ومرض سرطاني في أرضنا ووطننا يجب دحره، هذه المليشيا معركتها الحقيقية مع السودان والشعب السوداني، وهدفها تحقيق أكبر أذى للناس ومقدراتهم وبنية دولتهم التحتية، مليشيا إرهابية قذرة تقاتل بالوكالة عن قوى خارجية تعادي السودان. نسأل الله الرحمة للشهداء، ونؤمن بأن الحق معنا في هذه المعركة ضد هؤلاء الأوباش الجبناء، وأن النصر لنا بإذن الله.

والله أكبر والعزة للسودان.

حفظ الله السودان أرضا وشعبا.

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تقدم جيشنا السوداني مفرح وعظيم رغم كل الثمن المدفوع، جيشنا اليوم هو الحامل الموضوعي للوطنية السودانية، حتما ليس وحده فمعه قواعد اجتماعية ومؤسسات أخرى، لكنه وبطبيعة الواقع يأتي على رأس الرمح للوطنية السودانية، نسعد بذلك كلنا ولكن لي سعادة خاصة بتحرير (أم روابة)، مدينة لم تربطني بها صلة سوى العمل فيها وفي مكتب الكهرباء هناك، قضيت فترة جميلة وأتمنى أن تتاح لي الفرصة مجددا لزيارتها، لدي مغامرات ومعارف وأصدقاء وزملاء طال بي العهد من التواصل معهم، لكنها الحياة والظروف ويبقى السودان حرا عزيزا.

هشام عثمان الشواني