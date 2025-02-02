مجزرة أم درمان- لستم منا ولن تكونوا !!

*لم يكفهم عارا سرقة ممتلكات الناس بما فيها لعب الأطفال -لم يكفهم خزيا انتهاك الأعراض وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة-لم يكفهم إهانة كرامة الرجال العزل بلا أسباب*

*لم يكفهم هذا ولا ذاك وها هم على طريق الإنسحاب والانهزام يقتلون الناس -العزل -بالعشرات كما فعلوا اليوم بسوق صابرين -ام درمان وكما يفعلون يوميا بمعسكرات دارفور وقرى الجزيرة!!*

*الفكرة البسيطة لهذا الحقد أنهم ينتقمون من حاضر الناس الذين لم يستطيعوا أن يكونوا جزءا من مستقبلهم تماما مثلما انتقموا من تاريخ لم يكونوا جزءا منه بحرق المتاحف والجامعات والمكتبات والسجلات وحتى صور الزفاف في البيوت !!*

*انتقموا بالأمس واليوم ولكنهم سيعودون غدا الى حيث لا حيث -بلا مكان ولا عنوان وعلى أسوأ حال تطاردهم القوات واللعنات وذلك الشعور المدمر بلسان الحال:-لن تكونوا جزءا منا غصبا عنا !!*

*بكرى المدنى*