قد تصلح الزيارة ما بين قبائل العطاوة، ولكنها زادت الشقة بينهم وسائر قبائل السودان

زيارة عزاء رتق الثوب المثقوب..

وصل إلى مدينة الضعين أمس وفد من قبيلة الرزيقات على راسه الناظر محمود موسى مادبو ، وكان على راس مستقبليه ناظر المسيرية مخنار بابو نمر..

ويبدو من خلال اشارات كثيرة ان هدف الزيارة هو ترميم العلاقة المتصدعة بعد هلاك جلحة ، فقد صمت النظار عن الحديث بينما تحدث الوكلاء عن عمق الصلة..

وابرز ما استخلصت هو إنتقال نظار هذه القبائل من دائرة المحايد إلى قاعدة للمليشيا ، فقد تحدث فى اللقاء ممثل ما سموه (الادارة المدنية) ببدلة وربطة عنق وممثل مليشيا آل دقلو الارهابية بزيه العسكري وبذات نغمة قائد المليشيا قائلاً (لا تنشغلوا بالهنات التى حدثت فى مدني نحن عندنا مفآجات فى الجيلي وغيرها)..

من المؤسف أن القيادة الأهلية بكل إرثها لم تقرأ جيداً تحولات المسرح العسكرية والسياسية والشعبية ، وفوتت فرصة لعب دور مهم فى مرحلة حرجة.. وقد تصلح الزيارة ما بين قبائل العطاوة ، ولكنها زادت الشقة بينهم وسائر قبائل السودان الاخري..

ابراهيم الصديق على