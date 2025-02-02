🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الأحد 2/ فبراير 2025

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الأحد 2/ فبراير..

🔴محور الكاملين ..

⭕قوات الجيش التابعة لمتحرك سنار تقدمت صباح اليوم وحررت مدينة ابوعشر وعدد من القرى في الطريق إلى مدينة الكاملين.

⭕قوات الجيش لم تحرر حتى الآن مدينة الكاملين..

⭕تحرير مدينة الكاملين يعني تحرير كل قرى المحلية والتقدم لتحرير سوبا.

🔴محور شرق الجزيرة..

⭕قوات محور الشرقية متحرك النبأ اليقين وقوات درع السودان.. بعد تحريرها لكل قرى محلية شرق الجزيرة، تقدمت في محلية شرق النيل واستطاعت طرد المليشيا من عدد من القرى هناك.

⭕طبيعة منطقة شرق النيل وهروب قوات المليشيا من تلك المنطقة، قد يتيح الفرصة لتقدم كبير جدا لقوات الجيش والقوات المساندة له في تحرير كامل شرق النيل سريعا..

🔴محور النيل الأبيض (الاعوج)

⭕تقدمت صباح اليوم قوات الفرقة 18 بمحور الاعوج، وحررت قرى، اللقيد والسيال والمجمع، والهشابه، واركز وغريقانه، واللعوته، وحلة البحر وحله الشيخ وودالزاكي وقهاوي التيتل.

⭕قوات الجيش بمحوري المناقل والاعوج تحاصر الان مدينة نعيمة.

⭕لم يتم تحرير منطقتي نعيمة والقطينة.

🔴محور نيالا..

⭕الطيران الحربي قام صباح اليوم بتدمير طائرة إماراتية تحمل معدات عسكرية هبطت عند الساعة السادسة صباحا بالمطار وتم تدميرها بعد ساعة واحدة من هبوطها.

🔴محور الفاشر..

⭕بعد معركة استمرت قرابة السبعة ساعات متواصلة قوات الجيش والمشتركة تصد هجوم للمليشيا على مدينة الفاشر وكعادة كل مرة تم تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية للمليشيا واستلام عدد من الآليات العسكرية بحالة جيدة وعدد كبير من الهلكى وسط الجنجويد.

#نصر من الله وفتح قريب..

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

