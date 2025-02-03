رأي ومقالات

السودان يتعرض لأكبر عملية نهب وسرقة تتم في العالم في القرن الواحد والعشرين

2025/02/03
السودان
السودان

هذه الصور العديدة التي وثقها رواة الاخبار و عدسات المصورين لمجموعات من الميليشيا و معاونيها وهي تنقل المنهوبات عبر جسر جبل أولياء هروبا من الخرطوم، كميات هائلة من الاثاثات و العربات بل حتى الجرارات الزراعية في أكبر عملية نهب وسرقة تتم في العالم في القرن الواحد والعشرين. لقد تعرضت جميع منازل و بنوك و مستشفيات و مدارس وجامعات الخرطوم إلى النهب والسرقة و حُملت هذه السرقات إلى مناطق معينة في السودان و خارج السودان. هذه قطعا من أصغر جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها الميليشيا، نقول إلى بعض النظار الذين يحكمون مراقد هؤلاء اللصوص و قطاع الطرق الذين جعلوا قراهم و مدنهم مخازنا للمنهوبات ان حسابكم سيكون عسيرا و عسيرا للغاية و سيكون على ايد ابناءكم و اهلكم و عشيرتكم في الفرقة ١٦ نيالا بقيادة البطل جودات و الفرقة ٢٢ بابنوسة بقيادة البطل درموت فان سوء السمعة التي لطختموهم بها لا و لن تغتفر.

د. Ameen Banaga

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