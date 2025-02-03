هذا هو كادر حزب الامة القومي ورئيس الادارة المدنية للمليشيا في أم روابة
من أحاجي الحرب ( ١٢٤٠١ ):
○ كتب: أ. التجاني السفورى
□□ هذا هو كادر حزب الامة القومي ورئيس الادارة المدنية للمليشيا في أم روابة.
□ تمت تصفيته من قبل أن يدخل الجيش الى مدنية ام روابة.
□ هو رئيس حزب الأمة وفى نفس الوقت رئيس الإدارة المدنية من قبل المليشيا المجرمة ( إذاً هو مليشي بامتياز ).
□ وقد صفته المليشيا فى إطار ما تقوم به من تصفيات لعملائها قبل الخروج من المدن التى تم تحريرها.
□ في إطار حملتهم الممنهجة إلى وصم الجيش والمجاهدين بالارهاب جاء استغلالهم لهذه الحادثة، وقد تبعهم فى ذلك أذيالهم من أصحاب اللايفات المدفوعة الثمن.
□ ولكن أنا لهم فقد جاء الرد عليهم قويا وحاسما من مواطنى ام روابة الذين استقبلوا القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة استقبال الفاتحين.
□ فخرجت المدنية عن بكرة أبيها لاستقباله، رغم عدم معرفتهم المسبقة بقدومه الذى كان مفاجئاً لهم.
□ فدرأ القائد العام بوصوله إلى المدينة الفتنة الذى سعى لها أصحاب الهوى والاغراض لاحداثها بين مكونات المدينة.
التجانى السفورى
٢ فيراير ٢٠٢٥
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#من_أحاجي_الحرب