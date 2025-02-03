من أحاجي الحرب ( ١٢٤٠١ ):

○ كتب: أ. التجاني السفورى

□□ هذا هو كادر حزب الامة القومي ورئيس الادارة المدنية للمليشيا في أم روابة.

□ تمت تصفيته من قبل أن يدخل الجيش الى مدنية ام روابة.



□ هو رئيس حزب الأمة وفى نفس الوقت رئيس الإدارة المدنية من قبل المليشيا المجرمة ( إذاً هو مليشي بامتياز ).

□ وقد صفته المليشيا فى إطار ما تقوم به من تصفيات لعملائها قبل الخروج من المدن التى تم تحريرها.

□ في إطار حملتهم الممنهجة إلى وصم الجيش والمجاهدين بالارهاب جاء استغلالهم لهذه الحادثة، وقد تبعهم فى ذلك أذيالهم من أصحاب اللايفات المدفوعة الثمن.

□ ولكن أنا لهم فقد جاء الرد عليهم قويا وحاسما من مواطنى ام روابة الذين استقبلوا القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة استقبال الفاتحين.

□ فخرجت المدنية عن بكرة أبيها لاستقباله، رغم عدم معرفتهم المسبقة بقدومه الذى كان مفاجئاً لهم.

□ فدرأ القائد العام بوصوله إلى المدينة الفتنة الذى سعى لها أصحاب الهوى والاغراض لاحداثها بين مكونات المدينة.

التجانى السفورى

٢ فيراير ٢٠٢٥

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#من_أحاجي_الحرب