رأي ومقالات

هذا هو كادر حزب الامة القومي ورئيس الادارة المدنية للمليشيا في أم روابة

2025/02/03
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من أحاجي الحرب ( ١٢٤٠١ ):
○ كتب: أ. التجاني السفورى
□□ هذا هو كادر حزب الامة القومي ورئيس الادارة المدنية للمليشيا في أم روابة.
□ تمت تصفيته من قبل أن يدخل الجيش الى مدنية ام روابة.

□ هو رئيس حزب الأمة وفى نفس الوقت رئيس الإدارة المدنية من قبل المليشيا المجرمة ( إذاً هو مليشي بامتياز ).

□ وقد صفته المليشيا فى إطار ما تقوم به من تصفيات لعملائها قبل الخروج من المدن التى تم تحريرها.
□ في إطار حملتهم الممنهجة إلى وصم الجيش والمجاهدين بالارهاب جاء استغلالهم لهذه الحادثة، وقد تبعهم فى ذلك أذيالهم من أصحاب اللايفات المدفوعة الثمن.

□ ولكن أنا لهم فقد جاء الرد عليهم قويا وحاسما من مواطنى ام روابة الذين استقبلوا القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة استقبال الفاتحين.
□ فخرجت المدنية عن بكرة أبيها لاستقباله، رغم عدم معرفتهم المسبقة بقدومه الذى كان مفاجئاً لهم.

□ فدرأ القائد العام بوصوله إلى المدينة الفتنة الذى سعى لها أصحاب الهوى والاغراض لاحداثها بين مكونات المدينة.
التجانى السفورى
٢ فيراير ٢٠٢٥

#من_أحاجي_الحرب

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