من أحاجي الحرب ( ١٢٣٦٦ ):

□□ الإقرار بالهزيمة السياسية أبلغ عندي من الإقرار بالهزيمة العسكرية!

□ قرأت كتابات قيمة من نبهاء وحصيفين وهم يعلقون على خطاب حميد.تي.

□ كان التركيز على المنحى العسكري الميداني، وما انطوى عليه الخطاب من إقرار بالهزيمة على الصعيد العسكري.

□ ولكنني وجدت نفسي أكثر انتباهاً للخطاب في إشارته للالتفاف والاحتفال الشعبي بالبرهان أو ما يشير إليه خطاب حميدتي بلغته ( يتظاهروا ليك )!

□ هذا الأمر يعني إبتداءاً أن مشهد الالتفاف والحشود حول البرهان حاضر لدي حميدتي.

□ نعم لقد حاول التقليل منها بدمغه هذه الحشود الشعبية العفوية بوصفها بأنهم أصحاب الامتيازات، وهذا ما لا يحتاج تكذيب لبعض عناء، فمشاهد التلاحم الشعبي في ربوع الوطن ونجوعه حيث تكذب هذا الإدعاء.

□ في ظني الخطاب كما أقر بفقدان مواقع عسكرية هنا وهناك، مع بذل الوعود باسترجاعها، فإن الأهم من ذلك هو الإقرار بفقدان الشعب السوداني، وهو ما لا سبيل لاسترجاعه بحال من الأحوال.

□ لم يعد للدعم السريع ومن شائعه من حضور على الساحة السودانية إلا في ساحة العدالة.

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد

