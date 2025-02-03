رأي ومقالات

تلاقي جيوشنا الظافرة سيكون بإذن الله في صينية السوق المركزي بالخرطوم

2025/02/03
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

■ قبل أشهر من تاريخ اليوم كنت واثقاً أن جيشنا سيكتسح المليشيا من كل حواضر وقري ولاية الجزيرة وسيكون إرتكاز إستراحة المحاربين مدينة جياد ..

■ اليوم .. بفضل الله وحمده وبعد تحرير مدينة الحصاحيصا ووصول طلائع جيشنا اليوم إلي مدينة الكاملين .. نقول بكل ثقة إن تلاقي جيوشنا الظافرة سيكون بإذن الله في صينية السوق المركزي بالخرطوم ..

■ وسيرتفع صوت بروجي الإنتصار الحاسم من سارية القيادة العامة لقواتنا المسلحة ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد

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