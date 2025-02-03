جنود المليشيا في أنحاء كبري جبل أوليا، تدور معارك طاحنة بينهم

الوضع في ولاية الجزيرة اليوم في تقدم، جميع المحاور العسكرية نشطة، فمن ناحية الشرق التحمت قوات درع السودان بقوات شرق النيل، وغلقت كافة المداخل، وهى حاليًا أقرب إلى جسر سوبا، أقل من ٥٠ كيلومتر تقريبًا، أما من ناحية الغرب فقد تجاوزت المتحركات الأربعة التي التحمت في الحصاحيصا أمس، تجاوزت أبوعشر، ودخلت محلية الكاملين، وعلى الأرجح ما بين ود الماجدي وأم دقرسي،

ما يعني أن الكاملين المدينة ليست بعيدة، وربما في أي ساعة تظهر هنالك، وغالبًا سوف تكون هنالك معركة حامية في جياد، أو بالقرب من الباقير، مع قوات المجرم شارون، الذي ليس أمامه من خيار سوى التسليم، أو مواجهة النيران لوحده بعد هروب قجة إلى بري، وتكدس العديد من جنود المليشيا في أنحاء كبري جبل أوليا، حيث تدور معارك طاحنة بينهم اتسع فتقها على الراتق.

عزمي عبد الرازق