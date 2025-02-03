امتلأت مدينة الضعين وارتفعت أسعار إيجارات المنازل ويومياً أعداد كبيرة هاربة إلى هناك

▪️منذ تحرير الإشارة والقيادة استخبارات المليشيا قامت بحملة جمعت فيها كل أجهزة الاستارلينك وأصلاً شبكات المحمول مقطوعة، لذلك تستغرب عندما تسمع في مقاومة في كبري المنشية أو كافوري! ومقاومة أخرى في قرية بالجزيرة والنيل الأبيض!

▪️هؤلاء الجنود لا يدرون ماذا يجري حولهم تقطعت بهم السُّبل والاتصالات فأصبحوا في وادٍ والعالم في وادي آخر؛ الحرب انتهت فقط تبقى قليل من العالقين والمتعاونين.

▪️امتلأت مدينة الضعين وارتفعت أسعار إيجارات المنازل ويومياً أعداد كبيرة هاربة إلى هناك وخلو الكلاكلات من مظاهر المليشيا، واقترب الجيش على استعادة جسر جبل أولياء.

جنداوي

