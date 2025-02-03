رأي ومقالات

الفريق آدم هارون والنقيب شرطة مهند.. الجانب الآخر من روح السودان

2025/02/03
فضل الله احمد عبدالله
فضل الله أحمد عبدالله

الفريق الركن آدم هارون ، الرجل الذي ما رأيناه يمشي إلا على الخط الوطني المستقيم .
أدرك باكرا أن الإلتزام بالقوات المسلحة هو محبة لا تنفصل مطلقا عن محبة السودان .
محبة تستوجب إنكار الذات والفناء تضحية وفداء .
جعل من شرف الجندية مصدرا وحيدا للإخلاص والوفاء لهذا البلد .
دلق ذلك المعنى في قلب ابناءه ، ومنهم مهند ، الذي التحق بكلية الشرطة حبا وكرامة لأهل السودان ، أن يكون خادمهم الأمين .
أبى أن ينعرج من خط والده مدرسة القتال والمقاتلة ، المعلم لفنوانها وآدابها .
فثبت مهند علما من أعلام معارك حرب الكرامة في محور تحرير مدينة بحري بولاية الخرطوم ، جسورا صلدا ، جاهرا بالقول :
أي خير لنا على ظهر الأرض ، والسودان يستوطنه الغزاة البغاة من عرب الشتات .
بدمه أمسك النقيب شرطة مهند مدارج العروج نورا نورا حتى فتحت له أبواب الشهادة والإستشهاد ، صدق الرؤيا !!
فحلقت الروح بعيدا عن الفانية ، ولكن بشرف الرجال والرجولة ..
ويزف – بإذن الله – إلى حلمه الآخر ، حيث أعد الله لعباده ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فاقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) .
ويقف الفريق ركن آدم هارون بذات صفاته المميزة في رباط الجأش ، والسكينة والوقار والطمأنينة ، بكلماته التي يحسبها بميزان العقل والحكمة باستمرار ، في خطه المستقيم ، يتلقى نبأ استشاهد أبنه مهند قائلا :
لله ما أعطى ولله ما أخذ .
إنا لله وإنا إليه راجعون .
اللهم تقبله شهيدا في سبيلك .
هكذا قالها بيقين المؤمنين الصادقين

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

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2025/02/03