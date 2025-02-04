حكومة السودان تتهرب منذ سنوات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ومنها تطبيق الربط الإلكتروني والعمل عبر الأنظمة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وجاءت الحرب وخسرت الدولة مبالغ طائلة بسبب عدم ربط المؤسسات إلكترونياً.

وحتى التعليم عن بعد تم بذل جهود كبيرة لسنوات طويلة في تطبيق الجامعات والمدارس خدمة التعليم عن بعد كمواكبة للعالم المتقدم ، تم محاربة هذه المشروعات وجاءت الحرب وندمت وزارة التعليم على ذلك أشد الندم.

أي مسؤول يعيق تطور البلد لا يستحق أبداً الموقع الذي هو فيه إن كان رئيساً للدولة او أصغر موظف في السلك الحكومي.

المستشار/ محمد السر مساعد