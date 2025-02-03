هل انتهت الرواية: انباء عن نهاية من اشعل زناد الحرب..؟

اوردت مصادر مقربة من مليشيا آل دقلو الارهابية مقتل قائدها بولاية الجزيرة عبدالله حسين ، ويعتبر عبدالله احد القادة البارزين للمليشيا فى الخرطوم والجزيرة ، حيث قاد اغلب الهجمات فى الخرطوم ، فى القيادة العامة والمدرعات والاحتياطي المركزي وشارك بقواته فى فزع المهندسين وسلاح الإشارة..

ولكن اخطر مساهماته فى الحرب هى إطلاق الرصاصة الأولى فى المدينة الرياضية ليلة 15 ابريل 2023م ، حيث طلب من مدرعات الجيش مغادرة مناطق ارتكازها ، وحين رفض قائد القوة ذلك اطلق النار ، وكانت القوة مهيأة لإستلام القيادة العامة وتعزيز قوة المليشيا داخلها وقطع اى مدد قادم للجيش من المدرعات أو منطقة الشجرة العسكرية ، واغلب قواته مدرعاته جاءت من منطقة الزرق بشمال دارفور واتجها بعضها إلى مطار مروي..

والمهمة الثانية له مهاجمة مدينة ود مدني من الناحية الغربية خلال هجوم المليشيا عليها نهاية العام 2023م .. وحاول تكرارها فى تجميع بقايا قواته للدفاع عن مدينة ام القرى الشهر الماضي وواجه مقاومة باسلة وانسحب إلى الكاملين ، حيث انتهى به الأمر على اشهر روايات الأخبار ، علماً بأنها ليست المرة الأولى التى تعلن فيها المليشيا مقتل حسين فقد ورد قبل ذلك خبر مقتله على لسان احد قادة المليشيا ولم يثبت..

وفى كل الأحوال فإن مسرح العمليات شهد غياب كامل لقادة المليشيا فقد قتل من قتل وهرب من هرب وقليل منهم اختفى فى طريقه للهروب..

حفظ الله البلاد والعباد..

د.ابراهيم الصديق على

3 فبراير 2025م