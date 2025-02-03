حقيقة الأوضاع في الكاملين

بالأمس نجحت قوة من العمل العدائي في الوصول إلى مدينة الكاملين، وأنجزت مهمتها بنجاح، ثم انسحبت بعد ذلك. المليشيا دفعت بتعزيزات من جياد والمسيد وكاب الجداد، وكان على رأسها اللواء خلا عبد الله حسين وعمر شارون، وانتشرت قواتهم في جامعة القرآن الكريم، وكافتريا حافظ، وكذلك خارج المدينة، في محاولة للالتفاف على بعض متحركات الجيش.

فجر اليوم فوجئت قوات المليشيا بنيران كثيفة حاصرتهم، مما تسبب في هلاك المئات منهم، على رأسهم اللواء خلا عبد الله حسين، أكبر قادة التمرد في الجزيرة.

التقارير التي رشحت من هنالك تتحدث عن جثامين متناثرة في الطرقات، واخلاء الجرحى لمستشفى جياد، وحالياً تعتبر الكاملين نظيفة وخالية من التمرد، ومتوقع في أي لحظة ظهور مقاطع فيديو جديدة للجيش داخل الكاملين والقرى المحيطة بها.

عزمي عبد الرازق