■ تحييد المليشي عبد الله حسين أربك حسابات ماتبقي من شتات الصف القيادي لعصابات حميدتي التي أيقنت الآن أن كل رؤوس الفتنة المتبقية علي رأس الأفعي لم تعد في مأمن .. وأن الطريق الجديد لاصطياد ( القادات) صار سهلاً ويمكن الوصول إليه .

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■ خروج عبدالله حسين ضربة موجعة ضد المليشيا التي وجدت نفسها محاصرة من كل النواحي شمال ولاية الجزيرة وجنوب الخرطوم وهو ما عجّل وسيعجل بوقوع ماتبقي من قوات حميدتي شمال ولاية الجزيرة بين خيارين .. الموت .. أو الاستسلام ..

■ مجموعة ال121 مليشي التي استسلمت اليوم بمنطقة عديد بابكر تمثل رأس خيط نهاية المليشيا في منطقة ذاقت فيها عصابات آل دقلو وكلاب صيدها وستذوق مرارة وصَغار الهزيمة الساحقة ..

عبد الماجد عبد الحميد