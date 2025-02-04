الحسابات الوهمية في الميديا والحرب ضد الراي العام:

كررنا أن أهم ساحات الحروب الحديثة هي ساحات الميديا وصناعة الراي العام.

من أهم البوستات في هذا العام ما جاء به السيد وليد أبو ركب المعروف بويليم لونغ جون (الرابط في أول تعليق).

في يوم ٢٢ يناير أجري وليد عملية تحليل إحصائي لجمهور باشمهندس خالد سلك في منصة اكس. أهم ما توصل إليه إليه وليد أدناه:

+ سلك يتابعه حوالي ٤٠٤ الف متابع.

+ أختار وليد عينة عشوائية من ٤٦,٨٤٦ متابع واخضعها للتحليل العلمي، وهذه عينة جيدة الحجم. وتوصل السيد وليد للمذكور أدناه.

++ ٢,٢١٣ حساب ولدوا في اول ٢١ يوم من شهر ١ سنة ٢٠٢٥.

++ ٣٤,٥٥ حساب ولدوا في سنة ٢٠٢٤.

++ ١,٨٥٨ حساب ولدوا في سنة ٢٠٢٣.

+++ أعلاه يعني أن حوالي ٨٥٪؜ من حسابات متابعي السيد سلك ولدت بعد سنة ٢٠٢٣ – سنة الحرب!

+ ذكر وليد معلومات أخري عن طبيعة الحسابات المتابعة للسيد سلك مثل صورة البروفايل و تويتاتهم وريتويتاتهم والتحقق برقم التلفون و التفضيل.

هذا ما قاله وليد، وأنا مجرد ناقل. ولكن السيد وليد أعلن إستعداده لتوفير قاعدة البيانات التي أستند عليها لمن يهمه الأمر وهذه فرصة لمن يشك فيما ذهب إليه السيد وليد.

أعلاه نتائج إحصائية وليست راي. والشيطان يكمن في تفسير الأرقام.

هناك إحتمالان. الأول هو أن الإهتمام بصفحة السيد سلك قد إزداد بعد إندلاع الحرب، وهذا مفهوم ومن الطبيعي أن يزداد الإهتمام بقادة العمل العام بعد إندلاع الحرب. ولكن السيد سلك علم علي راسه نار ظل من قادة العمل العام لعقد ونيف قبل إندلاع الحرب.

الإحتمال الثاني هو رغم أن السيد سلك يحظي بمتابعة واسعة، وهذا مفهوم ومتوقع، وطبيعي، إلا أن الكثير من الحسابات المساندة له وهمية ومصنوعة كجزء من الحرب الإعلامية. ويبدو أن المعلومات الأخري عن طبيعة الحسابات المتابعة للسيد سلك مثل صور البروفايل و تويتات المتابعين وريتويتاتهم والتحقق برقم التلفون و التفضيل ترجح الإحتمال الثاني ولكن لا تثبته بصورة نهائية.

وحتي لو كانت نسبة غير معروفة من متابعي السيد سلك حسابات وهمية، فان هذا لا يعني أنه يعرف عنها أو موافق عليها. بإمكان طرف ثالث أن يوفر متابعين للترويج لصفحته بدون علمه وهذا يفرض سؤال ما هي هذه الجهات ولماذا.

الغرض من البوست هو توضيح أن الإعلام ساحة من ساحات حروب والسياسة والغرض الآخر هو إيضاح أن الأرقام لا تنطق بين دفتي الاكسيل وإنما تستنطق. فحتي لو تمتع السيد سلك بدعم جنود إسفيرية لا ترونهم فهذا لا يثبت علمه بهم وإنما فقط يغير طبيعة السؤال إلي من هي الجهات الداعمة ولماذا.

بما أنني لست من رجال القانون فانا لا أدري إن كان هذا التحليل الإحصائي يجعل السيد وليد مسؤول جنائيا عن الإبادة العرقية التي حدثت في رواندا في عام ١٩٩٤ أو المذابح التي حدثت في السودان في عام ٢٠٢٦. أترك هذا السؤال لمن يعرفون القانون والمنطق البسيط.

معتصم اقرع