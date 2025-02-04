وفد الجيش في مفاوضات جدة هو مفتاح الإنتصارات الحالية

□ قد يستغرب الكثيرين من هذا العنوان، لكن هي الحقيقة ودعونا نشرح كيف ذلك.

□ عندما تمردت المليشيا في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ كانت على يقين بأنها منتصرة على الجيش تماما وفعلا إستلمت كل المقرات الإستراتيجية وغالبية المقرات العسكرية وما تبقى كان تحت حصارها الشديد وكان العالم ينتظر في أي لحظة هزيمة الجيش أو إستسلام قادته ولكن مر شهر والجيش صامد !!

□ فخطر للقوى العالمية بأن قادة الجيش ربما يريدون مخرج يرفع عنهم الحرج، فتفتق عقل المجتمع العالمي عن فكرة المفاوضات وولدت هنا ( مفاوضات جدة ).

□ وفعلا سارعت القوات المسلحة بتسمية أعضاء وفدها المفاوض و قبلت بالجلوس مع القوات المتمردة في ( منبر جدة ).

□ كان ظن الوسطاء أن أقصى طموح للوفد أن يضمن خروجا آمن لقادة الجيش الذين كانوا محاصرين في القيادة العامة وقتها، وأن الوفد سيوافق بلا تردد على كل شروط الدعم السريع.

□ ولكن الوفد فاجأ الوسطاء بشروط قوية تعتبر ( شروط إذعان) يفرضها الطرف المنتصر لا العكس فسخر الوسطاء من هذه الشروط، ولكن وفد الجيش أصر عليها بقوة ورفض أن يتزحزح عنها.

□ في الغرف المغلقة أستفسر الوسطاء وفد الدعم السريع كم تبقى لكم من زمن حتى تسقط باقي ولاية الخرطوم في يدكم ؟

□ رد الوفد بالكثير شهر واحد فقط وتسقط القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووادي سيدنا.

□ قال لهم الوسطاء إذا وافقوا على شروط وفد الجيش و نحن سنتباطأ في تنفيذ الإتفاقية حتى تنهوا مهمة إسقاط الدولة السودانية بنجاح ووقتها ستكون الإتفاقية ملغية بالأمر الواقع وتعتبر منتهية الصلاحية.

□ نقل الوسطاء لوفد الجيش بإبتسامات صفراء وعيون تبرق خبثا بأن وفد الدعم السريع وافق على كل شروطكم وقوموا للتوقيع على ما أسموه ( إتفاقية منبر جدة ) وبالفعل تم التوقيع و كان الوسطاء يكتمون سخرياتهم على وفد الجيش ولا يدرون أن ثعالب وفد الجيش حقق ما أراده تماما.

□ مر شهر و لم تسقط القيادة العامة أو المدرعات أو المهندسين أو منطقة كرري العسكرية بل إزداد الجيش صمودا وثباتا

ومرت شهور وفكر الوسطاء في مسرحية تفاوضات أخرى جديدة و خرجوا لنا بمفاوضات جنيف و قبلها مفاوضات المنامة وقبلها وساطات الإيقاد وتدخلات الإتحاد الأفريقي ولكن كان الجيش السوداني حاضرا بكرت إتفاقية جدة ( نفذوا أولا ما إتفقنا عليه في جدة ) وهكذا أسقط في يد الوسطاء الخبثاء وظل الجيش كلما حاولوا جره لمفاوضات جديدة يلوح لهم بإتفاقية جدة ويجب تنفيذها حرفيا !!!!

لولا إتفاقية جدة لرأينا عروض المفاوضات تنهال علينا كالمطر لوقف تقدم الجيش الحالي وإنقاذ المليشيا المتمردة ولكن ظل إتفاق جدة هو من أوقف أي محاولة لإنقاذ المليشيا حاليا

التحية و التقدير لوفد القوات المسلحة المفاوض

صديق خضر محمد ✍🏼