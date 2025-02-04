ترحيل السودانيين من جنوب السودان والله شي عجيب!

من أحاجي الحرب( ١٢٥٥٧ ):

○ منقول:

□□ هسه أنا في مطار جوبا ماشي السودان بورسودان.

□ تصدق الحكومة السودانية عملت للأن اكثر من عشرين رحلة مجانية.

□ زمان التذكرة ٤٠٠ دولار

لترحيل السودانيين من جنوب السودان والله شي عجيب!

□ ومن مطار بورسودان تلقى الحافلات واقفات ماشي وين وكل واحد كرتونة تموين…حلم حلم

□ طبعا الحصل في جوبا ما بيتوصف تصدق الناس الساكنين في المناطق الشعبية بالذات هجموا عليهم بالسواطير والسكاكين..وحرقو بيوت ونهبو الدكاكين والحصيلة ١٦ سوداني بين قتيل وجريح..والحمدلله

اانها جات كده…

وسمعنا يوم ١٤ /٢

في مظاهرات ثانية والحمدلله..نشكر الحكومة والقائمين على الأمور والله كأننا اوربيين او أمريكان والله نشعر بالفخر..اننا سودانيين.

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