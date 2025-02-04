الأفعال الأنثوية البتصدر من الدعامة لما الواحد يتقبض، خلت ناس الجيش يخجلو !

من أحاجي الحرب ( ١٢٥٤٧ ):

○ كتب: أ. مؤتمن كرم الله

المليشيا بنت أسطورتها ورسمت صورتها الذهنية على عبارة (أتسيطرنا على كذا ) ، ودا طبعا كان متاح حينها ما لأنهم كانو اقوياء !! العكس تماما الناس ديل أجب وأخس وأخيب مخاليق الله.

الناس كلها سمعت الأصوات والكلمات والأفعال الأنثوية الحميمة البتصدر منهم لما الواحد يتقبض، خلت ناس الجيش يخجلو !

كل الحكاية يا سادة الجيش لم يكن مستعد لهذة المعركة وبمجرد ما إستعدا ، إستعداد خفيف كدا شفنا من العدو حاجات الواحد يستحي من قولها أو نشرها .

وفي أقل من شهرين فقط شارفنا على تحرير أربعة ولايات بفضل الله وعونه وله الحمد والشكر .