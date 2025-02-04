نفذت جنجاتقزم وعيدها للشعب. عندما خيرته بين الإطاري أو الحرب. وحينها تدثر الشعب بثوب الفضيلة الوطني وتخندق مع جيشه. في المقابل أرتدت تقزم رداء الرذيلة الحمدوكي واختارت كنيف حميدتي سكنا لها. وبمرور زمن الحرب تمكنت إبرة البرهان من كسر صرصر حميدتي. ومازالت تفعل مفعول السحر فيه. وتداعيات ذلك تهدم عرش حميدتي (مبنى ومعنى). الأمر الذي دفع بتقزم أن (تتغوط) في قارعة الطريق بلا حياء. وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد النور حمد الجمهوري يتهم الجيش بمجزرة صابرين. وحزب مريومة لم يتأخر في إدانة الجيش بأنه قتل الأبرياء في أم روابة. وقد فقد رئيس حزبه بها كما جاء في بيانه. وبعد الضربات العسكرية الموجعة للمرتزقة نجد بعض قيادات تقزم قد تجاوزت لبس الكدمول السياسي إلى العسكري. وخير دليل على ما نقول كما نقل موقع عاجل نيوز خبر نمر عبد الرحمن والي الفاشر حتى يناير ٢٠٢٤ قائد مليشيا آل دقلو الإرهابية فى هجومها أمس على الفاشر. وخلاصة الأمر نؤكد بأن بندقية حميدتي في ذمة التاريخ قريبا إن شاء الله. ولكن متى تعي تقزم الدرس مع هزيمة حميدتي؟؟؟.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٥/٢/٤