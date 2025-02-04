اغلاق بلف تمويل العملاء : شكراً ترامب

اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراراً مهماً بإيقاف وكالة التنمية الدولية ، وهى المؤسسة التى ظلت توفر الدعم للقوى السياسية وللمنظمات الوهمية السودانية ، حيث يعتاش ويقتات على فتاتها آلاف العطالى فى الفنادق وازقة عنتبي واديس ابابا و كمبالا ، ينظمون ورش عمل بائسة ويرددون اسطوانات مشروخة..

واكبر المتضررين من هذا القرار هو المنبر السياسي (تقدم) واغلب تحركاته وانشطته يتم تمويلها من وكالة التنمية الامريكية ، و قد اوردت بعض التقارير أن بعض التكايا واللجان فى الخرطوم (مناطق سيطرة المليشيا) استلمت خلال العام الماضي أكثر من 40 مليون دلار.. فأين ذهبت؟ بالتأكيد هذه المبالغ لم تحول إلى السودان ..

فهذا قرار سيجفف كثيرا من مصادر العملاء.. شكرا ترامب..

ابراهيم الصديق على