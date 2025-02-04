الى السيد رئيس مجلس السيادة :

السيد وزير المالية :

السيد مدير عام هيئة الجمارك :

نرجوا ان تقوم هيئة الجمارك خصوصا فى معابر ارقين واشكيت، خصوصا تجاه اسر اللاجئين، خصوصا فيما يتعلق بالاثاثات و الاجهزة الكهربائية التى هم فى الحقيقة مضطرين لشرائها من جمهورية مصر العربية و ترحيلها الى مناطق عودتهم . يسرى هذا على اللاجئين فى دول أخرى.

جميعكم تعلمون ان اغلب بيوت هؤلاء قد تم نهب كل مقتنياتهم من اثاثات واجهزة كهربائية وغيرها .

وعليه لابد و لزاما وواجب على هيئة الجمارك ان تتعامل مع هذه البضائع بطريقة تليق بمن فقدوا كل شىء.

ان كان هناك من هو مستحق للاعفاء الكامل من اى رسوم جمركية والاهم من ذلك التأخير والتعطيل فهو هذا المواطن المغلوب على أمره.

فان كنتم يا سادة لن تعينوا مواطنيكم فى مثل هذه الظروف فلن تكونوا الا مؤسسات لا تعبر تماما عن مصالح شعبها وانما تعبر فقط عن مصالح افراد و شركات .

من الواجب حتى ان تقوموا انتم بمثل هذه المبادرات، وباعلانات و لوائح وتوضيح المعلومات التى قد تفيد المواطن .

ورجاءا ارحمونا من تقنين الاحتكار عبر لفظة المنتج ده عندوا و كيل ، فانتم مؤسسة حكومية يفترض ان تعامل الجميع بنفس الطريقة وان لا تساعد على الاحتكار و ان تفتح فرص المنافسة الحقيقية .

معلوم انت كدولة ما حتقدر تسترد كل المنهوبات ولا حتقدر تعوض الناس مباشرة فى زمن الحوجة ، ولا حتى تقدر توفر فرص عمل اكتر .

فاسهل طريقة هى الاعفاءات الجمركية لكل ما يتعلق باثاثات البيوت و الأجهزة المنزلية .

لازم تكون صفر جنيه و إجراء سريع ومختصر فى دقائق .

Waleed Arafat Ali