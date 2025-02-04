بمجرد نشر خبر نفوق المجرم المتمرد( عبد الله حسين) قائد المليشيا بمحور الجزيرة رشحت بعض الكتابات عن كونه عميل إستخباراتي لصالح الجيش!!

طبعاً دي موضة جديدة قايمين فيها المستوهمين من الجنجاقحط… كل مانخلص من رأس حية يحاولوا يطلعوه خائن للمليشيا عشان يمسخوا علينا الإنجاز!!

المهم… وللعلم… الهالك ملقب ب(جاناجانا) وهو من ابناء زالنجي و ينتمي لقبيلة البني هلبه ، كان في ليبيا ولديه إرتباطات كبيرة مع قبائل (التبو) ، قام بنهب صك ومطبعة العملة ومعه عدد من أبناء قبيلته وأصبح من كبار المتمردين في المليشيا.

يعني لاعميل مزدوج لا بطل قومي لايحزنون… وكان مجتهد جداً من أجل المزيد من الدمار والأذي للبلاد والعباد وبيهدد ويتوعد في صفحته بإستمرار.. وأبطالنا نالوا منه مساء أمس عن طريق مسيرة في الكاملين تسببت في إصابته برايش في البطن والصدر أدوا لهلاكه.

ياريت نكون واعين وفاهمين قضيتنا ومانصدق أي كلام والسلام ونشغل مخنا شوية .

والحمد لله الذي صرفه عنا.

د(اليا) س