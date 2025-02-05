دار أبي سفيان الآمن هو في طرد آل دقلو من بينكم

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أمام سكان نيالا وزالنجي والضعين والفولة والمجلد وغيرها من المناطق فرصة كبيرة ، إما أن يكونوا جزءا من مشروع القضاء على منظمة آل دقلو الإجرامية في مناطقهم ، أو أن يلتفوا حول أل دقلوا ويقاتلوا معهم، ويصبحوا هدفاً للقوات المسلحة..

اللحظة التي تجعلك تقاتل مع أل دقلو انت وضعت نفسك في موضع العدو وواجب الجيش التعامل معك بنفس طريقتك التي اخترتها..

دورك كمواطن من سكان تلك المناطق هو لفظ أل دقلوا والجنجويد ومنتسبيهم وطردهم ومنعهم من البقاء في تلك المناطق وعدم توفير أي دعم لهم ، تجريد أل دقو من أي سند شعبي في تلك المناطق هو دور سكان تلك المدن ، فدار أبي سفيان الآمن هو في طرد آل دقلو من بينكم .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البيلي