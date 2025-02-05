القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع

قرأت ما كتبه الدكتور عثمان أبوزيد عن (التكويع السوداني)، وبدا لي أن المقال كله منصب على (التكويع) السوري الذي راج عقب التغيير في الشام، ولمزيد من الإيضاح أحببت أن أضيف بعض الإضافات لما ورد في المقال، منها ما يتعلق باستعمال السودانيين، ومنها ما ورد في اللغة أو استعمالات الفقهاء.

وورد في في المقال أن السوريين يقولون إن استعمالهم للتكويع استعمال له أصل في اللغة، وقد صدق من قال ذلك، فقد ورد في اللغة أن كَوَعُ اليَدِ يعني: اِعْوِجَاجُهَا مِنْ قِبَلِ الكُوعِ، أَوْ إِقْبَالُهَا عَلَى اليَدِ الأُخْرَى، وإن كَوَعُ إِبْهَامِ الرِّجْلِ بكسر الراء وتسكين الجيم: إِقْبَالُهُ عَلَى أَخَوَاتِهَا إِقْبَالاً شَدِيداً، وهذا يعني أن التكويع في اللغة الاعوجاج والتغير من حالة سليمة إلى حالة أخرى، وهو ذات المعنى الذي يريده السوريون،

لكن العجب في استخدام العامة لكلمة الكوع، والأعجب منه استخدام الطب لها، فهم يستخدمون لفظ الكوع ويعنون به المرفق، وهو التقاء عظمة العضد مع عظمة الزند

والسودانيون كذلك يستعملون الكلمة في نفس المعنى ويعنون به ملتقى عظم العضد مع عظم الزند، وهو المرفق، ولذلك يقولون لك إذا كنت في وضع الجلوس: (كوّع) بفتح الكاف وكسر الدال مع تشديدها، ويقولون لمن يستحيل عليه الوصول إلى شئ ما: (يبقى لك لحسة كوع) أي يستحيل لك الوصول إليه كاستحالة لحس المرء كوعه.

وفي الأمثال القديمة يقولون: (فلان لا يعرف كوعه من بوعه)، أو (_لا يعرف كوعه من كرسوعه)، والسودانيون يستعملون هذا المثل في عاميتهم للدلالة على جهل المرء وغبائه.

ويتسع استعمال الكوع وهو عند السباكين، قطعة ثلاثية الأبعاد يسمونها (كوع) يتمكنون بها من توصيل الوصلات المائية أو الكهربائية في ثلاثة اتجاهات.

وفي التراث الإسلامي يوجد بمدينة الطائف مسجد يقال له مسجد الكوع، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي شُيّد فيه هذا المسجد واتكأ عليه، وما يزال هذا المسجد موجودا حتى اليوم، وقد زرته ورأيته، ويسمونه أيضا مسجد الموقف لوقوف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه. وهذا المسجد غير مسجد عداس الذي قال عنه خير الدين الزركلي رحمه الله في كتابه (الأعلام): “هذا المسجد أُقيم في المكان الذي آوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم به عداس ودفن به وقد وقف له أحد أهل الخير بستاناً لخدمته” ، واسم كتاب الزركلي بالكامل: «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين».

وفي التراث العربي يستخدمون الأبيات الشعرية لشرح موضع الكوع من اليد، ومن ذلك قولهم في شرح الكوع والبوع والكرسوع:

الكوع والبوع والكرسوع إن أشكلا * ما يلي إبهامك الكوع

والخنصر الصغرى فكن سامعا * فما يلي ذلك الكرسوع

والرجل إن جاءت بتذكاره * فما يلي إبهامها البوع

أي إن الكوع ما يلي إبهام اليد، والكرسوع ما يلي الخنصر أما البوع فما يلي إبهام القدم، ومنه يتضح خطأ استعمال العامة لموضع الكوع، فليس هو المرفق وإنما موضعه ما يلي الإبهام.

وبعض هذه الأبيات وقفت عليها في رسالة صغيرة لا تتجاوز الثلاثين صفحة بعنوان: (القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع) لمؤلفه محمد مرتضى الزبيدي، وتحقيق: تحقيق مشهور حسن سليمان . أورد فيه المحقق أبياتا لابن عابدين الفقيه الحنفي الدمشقي، نقلها من كتابه: الدر المختار مع حاشية رد االمحتار:

وَعَظمٌ يَلِي الإبهامَ كُوعٌ ومَا يَلِي * لِخِنصَرِهِ الكُرسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطَ

وعَظمٌ يَلِي إبهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ * بِبُوعٍ فَخُذْ بِالعِلمِ وَاحذَر مِن الغَلَطِ

ونقل أحمد بن غانم النفراوي الأزهري المالكي في كتابه: (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) أبياتا لبعض أصحابه المالكيين:

وعظمٌ يَلي الإِبهام من طَرَفِ سَاعِدٍ هُوَ الكُوعُ وَالكُرسُوعُ من خِنصَرٍ تَلا

وَمَا بَينَ ذَينِ الرُّسْغِ وَالبُوعِ مَا يَلِي لإبهَامِ رَجُلٍ في الصَّحِيحِ الّذِي انجَلا…

بقلم: د. علي عبد الله الحسين