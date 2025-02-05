التعليق بتفاصيل عن اخبار الوسائط أصبح غير مُجدي ومَضيعة للوقت لذلك التفنيد بالاجمالي :

أولاً : انشاء قاعدة روسية في المثلث الليبي تستهدف أمن السودان وتدعم المليشيا مجرد خزعبلات ذلك استنادا على الفيتو الروسي التاريخي لمصلحة السودان .

ثانياً : شراء النفط الجنوب سوداني بواسطة الإمارات (طلس

معتت) غير صالح للأكل الآدمي فقط ينفع علف قحاتة .. لو قحاتي (ألحس )

ثالثاً : تدفق الدعم العسكري من ليبيا الي المليشيا مجرد إلهاء ؛. لصرف الناس عن مصدر الإمداد الحقيقي و الصحراء الدولية مجرد مَعبر ومَمَر ..

رابعاً : اعتماد دول الخليج والامريكان وبعض دول الجوار الأفريقي كأعداء ؛ هذا وهمٌ بائس .. العدو الأول والأخير هي بريطانيا ثم فرنسا بدرجة ثانية والنرويج بدرجة ثالثة ؛ ولمن يفقهون في تاريخ العلاقات الدولية ومعنى رفع ورقة الفيتو في مجلس الأمن الدولي ؛ يعلمون أن العلاقات السودانية الروسية اخذت شأناً بعيداً ؛ وأن الفيتو الروسي التاريخي لمصلحة السودان قد كسر قلم الوصاية ؛ وأقصى اي دور أوروبي ماضي او حالي او مستقبلي في السودان وللأبد …

خامساً واخيراً : شوري المؤتمر الوطني الأخيرة التي إلتأمت بإسناد الحركة الإسلامية والتي صعدت مرة أخرى بمولانا أحمد هارون هي في الأصل رسالة للخارج لأصدقاءنا الأزليين

( فهمت فهمت ؛ ما فهمت إتصل بأقرب كوز عتيق يشرح ليك) ..

Osman Alatta