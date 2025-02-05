رأي ومقالات

(طلس معتت) غير صالح للأكل الآدمي فقط ينفع علف قحاتة

2025/02/05
قحت

التعليق بتفاصيل عن اخبار الوسائط أصبح غير مُجدي ومَضيعة للوقت لذلك التفنيد بالاجمالي :
أولاً : انشاء قاعدة روسية في المثلث الليبي تستهدف أمن السودان وتدعم المليشيا مجرد خزعبلات ذلك استنادا على الفيتو الروسي التاريخي لمصلحة السودان .
ثانياً : شراء النفط الجنوب سوداني بواسطة الإمارات (طلس
معتت) غير صالح للأكل الآدمي فقط ينفع علف قحاتة .. لو قحاتي (ألحس )

ثالثاً : تدفق الدعم العسكري من ليبيا الي المليشيا مجرد إلهاء ؛. لصرف الناس عن مصدر الإمداد الحقيقي و الصحراء الدولية مجرد مَعبر ومَمَر ..

رابعاً : اعتماد دول الخليج والامريكان وبعض دول الجوار الأفريقي كأعداء ؛ هذا وهمٌ بائس .. العدو الأول والأخير هي بريطانيا ثم فرنسا بدرجة ثانية والنرويج بدرجة ثالثة ؛ ولمن يفقهون في تاريخ العلاقات الدولية ومعنى رفع ورقة الفيتو في مجلس الأمن الدولي ؛ يعلمون أن العلاقات السودانية الروسية اخذت شأناً بعيداً ؛ وأن الفيتو الروسي التاريخي لمصلحة السودان قد كسر قلم الوصاية ؛ وأقصى اي دور أوروبي ماضي او حالي او مستقبلي في السودان وللأبد …

خامساً واخيراً : شوري المؤتمر الوطني الأخيرة التي إلتأمت بإسناد الحركة الإسلامية والتي صعدت مرة أخرى بمولانا أحمد هارون هي في الأصل رسالة للخارج لأصدقاءنا الأزليين
( فهمت فهمت ؛ ما فهمت إتصل بأقرب كوز عتيق يشرح ليك) ..

Osman Alatta

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/05