حصارٌ محكم تمهيدًا لاكتساح العاصمة وتحريرها..

(الخرطوم).. في كماشة الجيش !!

التقاء متحرك المناقل الغربي بقوات الفرقة 18 لاكتساح جنوب الخرطوم

تطهير العيلفون وأم ضوًابان والعسيلات المحس وود أبو صالح وأبو قرون

هروب الميليشي أبو شوتال.. وانسحابات كبيرة لمرتزقة أجانب

تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة

لا زال مسرح العمليات العسكرية يضج بمستجدات جديدة.

وأمس (الاثنين)، واصلت القوات المسلحة زحفها لتحرير آخر جيوب الميليشيا بولاية الجزيرة، وذلك في اتجاه تقدمها لتحرير العاصمة الخرطوم، التي بمجريات الأحداث الحالية أصبحت تحت حصارٍ محكم من الجيش تمهيدًا لاكتساحها وتطهيرها من مجموعات آل دقلو الإرهابية.

اكتساح العاصمة

وشهد يوم أمس، التقاء متحركا المناقل الغربي بقوات الفرقة 18 كوستي، وذلك في الحدود الشمالية لولاية النيل الأبيض مع الخرطوم تمهيدًا لاكتساح العاصمة من جنوبها.

وشهدت مدينة العيلفون، التحام درع السودان وقوات (نخبة جهاز المخابرات) وفك الحصار عن معسكر العيلفون، كما تم تطهير أم ضوًابان والعسيلات المحس، و ود أبو صالح وأبو قرون، ليكتمل تحرير كل أرجاء ولاية الجزيرة.

وفي محور دارفور، واصل الجيش والمشتركة تصديهما للميليشيا المتمردة، حيث كبدوها خسائر فادحة، وفي آخر هجوم للتمرد على المدينة مُنيت الميليشيا بخسائر فادحة في العتاد والأرواح.

حالة توهان

وتشهد قوات التمرد انهيارًا تامًا في كل محاور القتال، هذا بجانب التصدعات الداخلية والخلافات التي هيمنت على الميليشيا وأعوانها وجناحها السياسي، فضلًا عن حالة التوهان التي أصبحت شاخصةً، ويتمظهر ذلك من خلال غياب جوقة ناشطيها وإعلامهم الكاذب بشكل تام عن المشهد.

آخر المعلومات التي وردت للصحيفة كشفت هروب المتمرد أبو شوتال من الضعين إلى الإمارات بذريعة العلاج، وذلك عبر مدينة الضعين متجهًا إلى الجنينة، ثم عبر الحدود إلى تشاد قبل أن يصل إلى الإمارات العربية المتحدة، مدعيًا حاجته للعلاج من مرض الغضروف.

فيما شهدت الأيام الأخيرة تزايد حالات الهروب وهو ما أدى لصداماتٍ دموية فيما بينهم.

ومؤخرًا.. زادت موجة انسحابات كبيرة لمرتزقة أجانب، حيث أفادت مصادر ميدانية بولاية جنوب دارفور بأن مجموعاتٍ منهم بدأت بمغادرة مواقع القتال بعرباتهم، وسط تراجع نفوذ الميليشيا في عدة مناطق، غير أنّ الميليشيا صادرت عرباتٍ وأسلحة لمرتزقة أجانب كانوا في طريقهم للنيجر هاربين من المعارك وإيداعهم السجن بولاية جنوب دارفور.

الخرطوم