د.ابراهيم الصديق على يكتب: تسريبات ارباك الرأى العام: بترول جنوب السودان (نموذجاً)

استخراج النفط فى دولة عملية معقدة ومكلفة ، وفى الدول النامية أشد صعوبة ، ولذلك تخضع لاتفاقيات طويلة الأمد مع ضمانات كثيرة..

ومن ذلك نفط جنوب السودان ، حيث تم استخراجه فى ظل السودان الموحد ، وما زالت الالتزامات سارية وملزمة ، واضيف اليها مذكرات تفاهم استحقاقات اتفاقية السلام الشامل..

ولذلك من الصعب على الحكومة ابرام اتفاقات مع أى طرف آخر حتى تستوفي حقوق الآخرين ، وخاصة الكونسوريتوم ، وهى مجموعة شركات منها بتروناس ومؤسسة البترول الصينية وسينوبك وتراي اوشن انرجي..

كما أنه من المستحيل الاستفادة من بترول جنوب السودان دون عبوره من خلال ميناء بورتسودان.. والاستحالة هنا مبنية على الفائدة الاقتصادية للفكرة..

وفوق ذلك فإن أى إتفاق بخصوص النفط ، ولو بمئات الملايين من الدولارات له تداعيات على سوق النفط صعوداً وهبوطاً ، ناهيك عن إتفاق مزعوم بمليارات الدولارات ، تتداوله صحف ومنابر صفراء ولا تتأثر به الاسواق العالمية ….

التقارير المفبركة والتسريبات المصنوعة لا ينبغى أن تفوت على المؤثرين فى الرأى العام لإحداث ارباك للعامة..

د.ابراهيم الصديق على