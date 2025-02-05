زنقة المليشيا ومحللو قحت

سؤال لم تتأمل فيه قحت كثيرا وهو سؤال إن كان لهذه الحرب التي فرضتها وشريكها الجنجويدي وجه خير أم أنها بعد فشل خطتها في يوم 15ابريل صارت شرا كلها…ما أراه أن واحدة من فوائد هذه الحرب أن قحتيين كثيرين إكتشفوا أن لهم مواهب كانت مخفية في التفسلف الأخلاقي والتحليل العسكري الميداني… قديما قالوا أن الرجل إذا حزبه الفقر غالبه بالسخرية والتنكيت، أما قحت فسوف تخرج لنا فلاسفتها ومحلليها كلما دخلت المليشيا زنقة أو خرجت من زنقة…قاتل الله الجنجاقحت إينما حلوا.

أمين حسن عمر عبد الله

