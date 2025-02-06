رأي ومقالات

كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بالخرطوم

2025/02/06
الخرطوم
الخرطوم

■ عصر اليوم هاتفت عصابة المليشيا التي كانت تحتل جامعة أفريقيا العالمية عاملين في حراسة الجامعة وطلبت منهم الحضور لحراسة جامعتهم .. المليشيا غادرت مباني ومساكن الجامعة !!

■ لأول مرة منذ عامين .. كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بحي المجاهدين وحي الراقي ..

■ المليشيا تهرب من مباني جامعتي الرازي والجامعة الوطنية وتخلي المرضي والجرحي من مستشفي الوطنية بحي الأزهري ..

■ شارع الستين بكامله خالي من عصابات المليشيا ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

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