كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بالخرطوم

■ عصر اليوم هاتفت عصابة المليشيا التي كانت تحتل جامعة أفريقيا العالمية عاملين في حراسة الجامعة وطلبت منهم الحضور لحراسة جامعتهم .. المليشيا غادرت مباني ومساكن الجامعة !!

■ لأول مرة منذ عامين .. كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بحي المجاهدين وحي الراقي ..

■ المليشيا تهرب من مباني جامعتي الرازي والجامعة الوطنية وتخلي المرضي والجرحي من مستشفي الوطنية بحي الأزهري ..

■ شارع الستين بكامله خالي من عصابات المليشيا ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد

