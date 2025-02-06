رأي ومقالات
كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بالخرطوم
■ عصر اليوم هاتفت عصابة المليشيا التي كانت تحتل جامعة أفريقيا العالمية عاملين في حراسة الجامعة وطلبت منهم الحضور لحراسة جامعتهم .. المليشيا غادرت مباني ومساكن الجامعة !!
■ لأول مرة منذ عامين .. كبار رؤوس عصابة المليشيا يغادرون المنازل والشقق السكنية بحي المجاهدين وحي الراقي ..
■ المليشيا تهرب من مباني جامعتي الرازي والجامعة الوطنية وتخلي المرضي والجرحي من مستشفي الوطنية بحي الأزهري ..
■ شارع الستين بكامله خالي من عصابات المليشيا ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
عبد الماجد عبد الحميد