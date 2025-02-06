دعامي: ذهبنا إلى جبل أولياء، ووجدت الجميع خائفين يلعنون عبد الرحيم دقلو

أخبرني ابن عمي أن هناك قافلة تتحرك من غرب دارفور إلى مدينة الخرطوم، بتوجيه من عبد الرحيم دقلو، الذي طلب منه إبلاغ مجموعة من سكان باديتنا بالإسراع للانضمام إلى القافلة، وعدم أخذ أي أغراض معهم، لأن الوجهة التي سنذهب إليها ستكون عامرة بالمنازل المجهزة بالأثاث، وأنها ستكون مستقرنا الأبدي ..

تحركنا إلى الخرطوم، ووصلنا إليها وتم تسليمي منزلاً بالعمارات قرب مطار الخرطوم،وأخبروني أنه منزلي ويمكنني أن أورثه لأبنائي وأحفادي.عشت فيه لأكثر من سنة إلى أن أبلغوني بضرورة مغادرته والتحرك نحو جبل أولياء ..

ذهبنا إلى جبل أولياء، ووجدت الجميع خائفين يلعنون عبد الرحيم دقلو. حالياً لا أعرف مصيري وأرجو منكم أن تخبروني ماذا أفعل؟

الجنجويد يبدأون اتصالات كثيفة مع قيادات أهلية للتوسط لهم والسماح بخروج الهاربين من جبل أولياء .

حسبو البيلي

