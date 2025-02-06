الحرب في ولاية الخرطوم محسومة تماماً، قبل ما تبدا المعركة الفاصلة؛

الكثافة العدديّة والتنظيم العالي والمعنويّات المرتفعة والتوزيع الجغرافي لكتائب الجيش والقوّات المساندة بيترك فرصة 0.00% للجنجويد في تحقيق أيّ انتصار، حتّى ولو على سبيل رد الاعتبار؛

لو فيه زول عنده راي تاني يشاركنا بيه في التعليقات؛

ماذا يعني هذا؟!

يعني إنّه قريب جدّا ح يتم استلام وتأمين القصر الرئاسي ورفع العلم عليه؛

ودا ح يكون إعلان رسمي للهزيمة السياسيّة للدعم السريع؛

الناس ح ترجع الخرطوم، والدولة ح تستأنف نشاطها؛

والدعم ح يتحوّلوا لحركة تمرّد تمتلك السلاح لكن تفتقر للسند الجماهيري والقضيّة السياسيّة؛

فضلاً عن افتقارها للقيادات العسكريّة.

في الوقت دا تحديداً بتتاح الفرصة الأخيرة للقيادة السياسيّة في تقدم لتقديم الحد الأدنى من الاتّساق وإبداء حسن النوايا، من خلال مطالبة الدعم السريع بالاستسلام “إعلاءً للمصلحة الوطنيّة”، زي ما عملوا مع الجيش قبل كدا؛

#حميدتي_انتهى؛

It’s over

فياريت الناس يكون عندها الحد الأدنى من المسئوليّة.

عبد الله جعفر

