📌قبل أيام ذهبت لأشتري خضار من شارع النص الثورة…وأنا واقف بشتري سلم علي واحد من الشباب بحرارة ومعرفة.

📌قال لي يا جنابو عبد الرحمن شكلك ما عرفتني…قلت ليه والله ما عرفتك قال لي أنا تابع للكتيبة التانية أسود العرين وكنت معاك في معركة ١١/١١.

📌قلت ليه الله أكبر ناس التانية ديل أخوانا السندونا في أصعب الظروف ديل أخوان الكتيبة الأولى ورفقائها.

📌قلت ليه التانية قدمت الكتير وما زالت تقدم، فقال لي أنا كنت في المقرن وجيت مصاب قبل فترة وهسي بقيت كويس ونزلت شغلي الحمد والبلد عبرت وتاني ما بتجيها عوجة إن شاء الله.

📌قلت ليه إنت قريت وين قال لي أنا خريج الإسلامية، فقلت ليه قلعة صمود ورجال قدمت أبطال الميل ٤٠، وقدمت الشهيد أربكان ورفاقه، وقدمت أبطال وشهداء كثر في معركة الكرامة.

📌قلت ليه قاعد وين وشغال وين قال مرات بسوق ركشة ومرات بشتغل أي شي…فدار حديث كثير بيني وبينه وقبل أن أغادر قال لي والله يا جنابو تشيل النبق الفارسي دا…فإذا به ينزل إلى الأرض ويبدأ بتعبئة كيس فقلت ليه ما بشيل قال لي والله ما تشيل ما تمش أنا ما صدقت لقيتك، قلت ليه خلاص بشتري منك قال عيب عليك يا جنابو تقول الكلام دا…جبرت بخاطره وأخذت منه هديته الكبيرة في نفسي.

📌ودعته وفي النفس فخر وألم، فخر بهذا المجاهد وهذا الفارس الذي جندل الأعداء وقدم تضحيات وبطولات ومضى لحاله بكل هدوء، وها هو يفرش شوال على الأرض يبيع نبق فارسي ليعول أسرته.

📌قلت في نفسي طوبى لهؤلاء الرجال خفاف عند الفزع ثقال عند الطمع.

📌هؤلاء الأبطال يظلمهم كثير من الناس الذين يظنون أنهم يقاتلون بمال وأجر، أو يقاتلون لأجل دنيا أو وعد بإعطائهم رتب عسكرية، وهم يقاتلون غضبة لله والوطن وينسحبون دون ضوضاء عندما تتماسك البلاد لينتشروا في الأرض ويبحثوا عن رزقهم الحلال…ويذوبون وسط زحام الشعب فيجهلهم الناس لكن الله يعلمهم، فطوبى للغرباء.

📌#المجاهدين_الكل_سمح_فيكم

📌#سلامي_للأوفياء_إذا_عاهدوا

#ابطال_الكتيبه_التانيه #K2

عبد الرحمن أحمد البشير