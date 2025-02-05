تطويق السوق العربي وتوتي

تمكنت قوات الدروع اليوم بحمد الله من بسط سيطرتها على مبنى الاستراتيجية ، وأحكم الجيش بذلك إغلاق المنافذ على بقايا المليشيا فى منطقة السوق العربي بما فيها الوزارات وجزيرة توتي..

واصبحت تلك المنطقة فى حصار عدة متحركات ، منها الدروع ، وقوات المهندسين فى كبري النيل الأبيض وجسر الفتيحاب ، وقوات كررى قادمة من كبري المك نمر ومتحركات القوات فى القيادة العامة.. لم يعد هناك مجال للمناورة أو الفزع..

وكانت قوات درع السودان وقوات النخبة1 وقوات معسكر العيلفون قد بسطت سيطرتها على مواقع فى سوبا ورام الله والوادي الأخضر وعد بابكر ، واصبح خيارات متبقي المليشيا محدودة ودون اى إسناد أو مدد خلفى..

أكثروا من الدعوات..

نصر من الله وفتح قريب..

ابراهيم الصديق على