بعد حادث سير مروع بين مركبتين لأفراد المليشيا في طريق هروبهم من الخرطوم، المتحدث الذي وثق الحادث نصح أفراد المليشيا بعدم الجري بسرعة؛ هو لا يقصد الثبات في الخرطوم ولكن يقصد الخروج منها بسرعة لا تؤدي لوقوع حوادث.

الجنجويد يعيشون وضعا مأساويا في الخرطوم. لقد وثقوا هروبهم بأنفسهم وبطرق عديدة.

الإنسحاب العسكري من الخرطوم رفاهية بالنسبة لهم. المحظوظ منهم من استطاع عبور كبري الجبل أو عبور النيل الأبيض بأي طريقة.

حليم عباس

