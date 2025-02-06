تنبيه! مهم

كلنا عارفين الخرطوم خلاص

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبه للناس الراجعين بيوتهم بعض التنبيهات حافاظا عليهم وعلى أولادهم

#أولا:- قبل الدخول لابد أن توقف أولادك وزوجتك وبالاخص البنات والأطفال القصر بعيد ويدخل رب البيت لأنو البيوت دى كانو قاعدين فيها ناس أنجاس ووسخانين مابخافو الله.الشئ الداير أوضحو ياجماعة البيوت إتوقعو تلقو فيها أى حاجه ممكن تلقي جثث او تلقى قبور او تلقى زول حى مجروح مغمى عليه

#ثانيا:- مادايرين ندخل بيوتنا بالزغاريد والأغاني لانو اللى كانو قاعدين فيها ناس بتاعين دجل وشعوذه …

تعمل كالآتي قبل الدخول للبيت تحصن نفسك وألادك وأنت داخل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتسلم (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وتصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشئت وتأذنو الأذان جو بيوتكم الأذان مهم شديد

#ثالثا:- الناس ديل ظهرت فيهم بعض الأمراض المعديه بسبب عدم النظافه والتهابات الجروح وعدم توفر الأدويه … ماتقولو نحنا جايين من سفر وتجرو السراير الفى الحوش وترقد طوالى ولازم تكونو جبتو معاكم ملايات لانو ملاياتكم بكون عملوها كدمولات يا إتسرقت

#رابعا:- لابد من النظافه النظافه الشديده بالنسبه أدوات المطبخ والكبابي ودورات المياه

#خامسا:- ممكن تلقى جو البيت قطع سلاح او أجزاء من الاسلحه كلاش مسدس سكين جميع أنواع الزخائر والأسلحه أشياء مسروق دهب قروش.. بالذات تحت المراتب و السراير وراء الدواليب لأنو الناس ديل مابيثقو فى بعض نهائى ممكن الواحد يدس حاجه جو البيت ويطلع بره يموت … خلى أطفالك بعاااااد قدر الإمكان لحدى ماتراجع بيتك كويس

أخيرا

بقول ربنا يردكم سالمين وغانمين وأرجع وأعيد التحصين ثم التحصين أللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

النقيب محمد بابكر ✍️

كلنا عارفين الخرطوم خلاص

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبه للناس الراجعين بيوتهم بعض التنبيهات حافاظا عليهم وعلى أولادهم

#أولا:- قبل الدخول لابد أن توقف أولادك وزوجتك وبالاخص البنات والأطفال القصر بعيد ويدخل رب البيت لأنو البيوت دى كانو قاعدين فيها ناس أنجاس ووسخانين مابخافو الله.الشئ الداير أوضحو ياجماعة البيوت إتوقعو تلقو فيها أى حاجه ممكن تلقي جثث او تلقى قبور او تلقى زول حى مجروح مغمى عليه

#ثانيا:- مادايرين ندخل بيوتنا بالزغاريد والأغاني لانو اللى كانو قاعدين فيها ناس بتاعين دجل وشعوذه …

تعمل كالآتي قبل الدخول للبيت تحصن نفسك وألادك وأنت داخل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتسلم (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وتصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشئت وتأذنو الأذان جو بيوتكم الأذان مهم شديد

#ثالثا:- الناس ديل ظهرت فيهم بعض الأمراض المعديه بسبب عدم النظافه والتهابات الجروح وعدم توفر الأدويه … ماتقولو نحنا جايين من سفر وتجرو السراير الفى الحوش وترقد طوالى ولازم تكونو جبتو معاكم ملايات لانو ملاياتكم بكون عملوها كدمولات يا إتسرقت

#رابعا:- لابد من النظافه النظافه الشديده بالنسبه أدوات المطبخ والكبابي ودورات المياه

#خامسا:- ممكن تلقى جو البيت قطع سلاح او أجزاء من الاسلحه كلاش مسدس سكين جميع أنواع الزخائر والأسلحه أشياء مسروق دهب قروش.. بالذات تحت المراتب و السراير وراء الدواليب لأنو الناس ديل مابيثقو فى بعض نهائى ممكن الواحد يدس حاجه جو البيت ويطلع بره يموت … خلى أطفالك بعاااااد قدر الإمكان لحدى ماتراجع بيتك كويس

أخيرا

بقول ربنا يردكم سالمين وغانمين وأرجع وأعيد التحصين ثم التحصين أللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

النقيب محمد بابكر ✍️