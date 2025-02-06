إعلام المليشيا أصبح موجها بشكل كامل لقضية وقف الإنهيار المتسارع الذي تعيشه في هذه اللحظة؛ أصبحت قضيتهم الأولى. ولكن النتيجة عكسية، والطرق المتكرر على هذه الحقيقة ومحاولة نفيها يرسخها أكثر.

كل ما يردده إعلام المليشيا هو في الحقيقة أحد مظاهر الانهيار وفي الوقت نفسه أحد عوامل تسريع هذا الانهيار.

أنتم مجرد صدى للهزيمة التى عايشها جنودكم على الأرض؛ خطاب ثانوي، خطاب رد فعل. الجنجويدي الذي هرب واجه الحقيقة المجردة، ولذلك هرب ولن يزيده خطابكم اليائس هذا عزيمة إلا على الهروب بأقصى سرعة.

حليم عباس

