سيطر على الرميلة والإمدادات والمنطقة الصناعية وسك العملة..

(من كل النــــــــــــواحي).. الجيــــــــــــش يكتسح!!

تقدم كبير لقوات المدرعات في محور وسط الخرطوم..

تحرير “أبو قوتة”.. والجزيرة تشارف على التطهير الكامل..

توجيه الضربات الموجعة للميليشيا بكل المحاور على مدار الساعة يوميًا..

تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة

واصلت القوات المسلحة زحفها يوم أمس في طريقها لتطهير العاصمة الخرطوم من ميليشيات آل دقلو الإرهابية.

وحقق الجيش والقوات المساندة انتصارات كبيرة أمس في محور الخرطوم خاصةً في محور وسط العاصمة بتقدم كبير للمدرعات، فيما تمضي القوات المسلحة في تطهير آخر بقاع التمرد بولاية الجزيرة.

تطهير كامل

الجيش أحرز تقدمًا جديدًا في محور جنوب وسط الخرطوم بسيطرتها على كامل منطقة الرميلة والإمدادات الطبية ومحيطها، إلى جانب المنطقة الصناعية الخرطوم، ودار صك العملة، فيما تواصل تقدمها كذلك في محور شرق النيل وولاية الجزيرة التي شارفت على التطهير الكامل، حيث استطاعت القوات المسلحة تحرير منطقة أبو قوتة.

وينتظر أن يواصل جيش المدرعات تقدمه ليلتقي مع جيش المقرن في التقاء جديد للجيوش بعد آخر لقاء بين جيشي بحري وأم درمان بالقيادة العامة قبيل أسبوعين.

توسع جديد

وكشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله عن إحراز الجيش لتقدم كبير بالخرطوم، وذلك بتطهير كامل منطقة الرميلة، والإمدادات الطبية، والمنطقة الصناعية الخرطوم، ودار صك العملة من شراذم ميليشيا آل دقلو.

وأضاف أن القوات توالي توجيه الضربات الموجعة للميليشيا في كل المحاور وعلى مدار الساعة يوميًا.

ويرى خبراء عسكريون، أن المناطق والمراكز التي سيطرت عليها القوات المسلحة أمس (الأربعاء) في جنوب وسط العاصمة الخرطوم، تمثل عمقًا جديدًا للعمليات الهجومية التي تقوم بها لاستكمال تطهير ولاية الخرطوم.

ويؤكدون ان هذه المناطق حيوية وتحكم (تطويق) الميليشيا من جهة الجنوب تمامًا وتحاصرها في جيوب محددة وسط الخرطوم، وتمهد الطريق لاقتران القوات في ذات الحيز توطئة لتطهير مواقع إستراتيجية مهمة على رأسها (القصر الجمهوري)، إضافةً لذلك، يعتبر هذا التمدد للقوات المسلحة توسعًا جديدًا لنطاق انفتاح قوات منطقة الشجرة وسلاح المدرعات وربطها بخطوط الإمداد القادمة من بحري وأم درمان، مما يجعلها في وضعية أكثر استعدادًا لاستكمال دحر الميليشيا جنوب الخرطوم.

علاوة على ذلك فان انتصارات اليوم تأمين لظهر القيادة العامة التي خرجت من الحصار تمامًا.