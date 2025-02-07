صباح الخير..

اتخيّل معاي يكون الجيش السوداني مؤمن بمبادئ الديمقراطية، والراي والراي الآخر، واحترام وجهات النظر المخالفة ووو إلى آخر تلك المفاهيم الفاسدة المنحطّة والجبانة..

كان زي الساعة دي عندنا: القوات المسلحة الأصل/ القوات المسلحة الإرادة الحرة/ القوات المسلحة القيادة الديمقراطية/ القوات المسلحة الموقعة على اعلان جنيف/ القوات المسلحة أنا وأولاد عمي/ القوات المسلحة المحبة للجنجويد/ القوات المسلحة جناح إبادة الجنجويد/ القوات المسلحة العندها الباسوورد/ القوات المسلحة السرقوا منها الباسوورد.. إلخ

كان زي الساعات دي أم الحسن مالا؟

لازم سيستم يا شباب.. لازم الناس تفهم إنو ما أي زول عندو راي، وما أي صاحب راي رأيه مهم، وما أي زول ممكن تكون وظيفته التفكير والنظر. لازم الناس تفهم إنو ماف حساسية في الطاعة وتنفيذ المهام من دون اجتهاد وأنا وواي واي ولكن بفتكر وشنو!

محمد أحمد عبد السلام