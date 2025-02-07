طقس ال ٤٨ساعة القادمة بالعاصمة سيكون مطر بدون براق، لن ينجو أحد

▪️طقس ال٤٨ساعة القادمة بالعاصمة سيكون مطر بدون براق ، لن ينجو أحد..

▪️المدن والأحياء تدخل الضل الواحدة تلو الأخرى (والهمبريب) يهب على قلوب أهل السودان من (كل ناحية)..

▪️خرج فرسان المدرعات راجلين وراكبين يطهرون الأرض من دنس المليشيا يذيقونها العلقم وقد صبروا صبر أيوب ليهدوا النصر للشهيد البطل أيوب..

▪️ضاقت عليهم الخرطوم من كل حدب وصوب ، شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ، ليكون كبري الجبل أملهم في النجاة..

▪️قالت هذه الأرض الطيبة كلمتها ، لن يبقى على ظهرها دعامي أو مرتزق..

▪️كل السودان يشهد ملاحم البطولة النادرة ، بدأ في رمضان غدرهم وح يكملوا قبل رمضان..

#ام_وضاح