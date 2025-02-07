رأي ومقالات

مغامرات المليشيا: تسريب خبر هروب قائد المليشيا فى بحري

2025/02/07
إبراهيم الصديق

مغامرات المليشيا : تسريب خبر هروب قائد المليشيا فى بحري..
قتل قائد مليشيا الدعم السريع في الجزيرة ولم يتم تعيين بديل ، وقتل قائدها فى امدرمان ولم يتم تعيين بديل ، واختفى قائدها فى الخرطوم ولم يتم اختيار بديل ، فلماذا التركيز على قائد بحرى ؟..

هذه مجرد مناورات وخداع ميدان ، وجزء من مغامرات (صبيانية) تقوم بها المليشيا ، وأى انسحاب من كافورى هو نتيجة طبيعية لظروف المعركة وانكسار بقايا المليشيا وهزيمتها ، وتجميعها فى الخرطوم للقيام بخطوة لفتح صندوق للهروب أو أحداث زوبعة فى نقطة محددة أو تعزيز التحصينات حول القيادة العامة ومناطق وسط الخرطوم..

وهذه خطوة متوقعة ، فقد غادرت غالب المجموعات الخرطوم ، ولم يبقى سوى عدد قليل من العناصر ، مما يقتضى تجميعهم فى نقطة محددة أو محور معين للقتال لأطول مدة ممكنة ، وسيكون خيارهم وسط الخرطوم وشرق القيادة العامة..
والحديث عن الانسحاب مجرد تغطية لحركة بقايا المليشيا..

د.ابراهيم الصديق على
6 فبراير 2025م..

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